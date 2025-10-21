نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تبكي على المسرح.. ولحظة إنسانية تهزّ مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد مؤثر خطف القلوب، لم تتمالك النجمة يسرا دموعها أثناء عرض فيديو مؤلم عن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، وذلك خلال افتتاح الندوة النقاشية "سينما من أجل عالم أفضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.





وشارك في الندوة عدد من الأسماء البارزة من بينهم حسين فهمي، حمدان مسلم المزروعي، السفير حميد عبيد الزعابي، وأدارتها الإعلامية سارة بيسادا، حيث دار النقاش حول الدور الإنساني والاجتماعي للسينما في دعم العدالة والتغيير.

وخلال كلمته، كشف الفنان حسين فهمي عن موقف إنساني قديم له، قائلًا إنه قدّم استقالته من منصبه كسفير للنوايا الحسنة بعد حادث قصف شهير، موضحًا: "تقدمت باستقالتي إلى كوفي عنان احتجاجًا على ما حدث، ولم أستطع أن أبقى صامتًا."

الندوة جاءت ضمن برنامج ملتقى سيني جونة الذي يواصل دعمه للمواهب الجديدة ويعزز التعاون بين صناع السينما العرب والعالميين من خلال جلسات وورش عمل ولقاءات مفتوحة، لتبقى الجونة منصة تنبض بالحوار والإبداع.

ويقدم المهرجان هذا العام مسرح الجزيرة كأحدث إضافة فنية في قلب مارينا الجونة، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الجمهور والنجوم في أجواء نابضة بالحياة.

وتتضمن فعاليات “في حوار مع” جلسات مميزة أبرزها:

كيت بلانشيت في لقاء إنساني مع ريا أبي راشد حول دور السينما في التغيير.

منة شلبي في حديث خاص عن مشوارها وجائزة الإنجاز الإبداعي.

شريف عرفة في جلسة تستعرض محطات إبداعه التي صنعت ملامح السينما المصرية.



كما يشمل البرنامج 12 جلسة رئيسية تتناول قضايا مثل الإنتاج المشترك العربي، رحلة يوسف شاهين، النقد السينمائي، والكاستنج العالمي، إلى جانب ورش فنية بالتعاون مع نتفليكس، الاتحاد الأوروبي، FUJIFILM وغيرها.

