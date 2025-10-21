نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة غامضة من كريم محمود عبد العزيز تقلب السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان كريم محمود عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد منشور غامض نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، جعل الجمهور يتساءل عن قصده الحقيقي.

رسالة غامضة من كريم محمود عبد العزيز تقلب السوشيال ميديا

كريم شارك متابعيه حديثًا نبويًا قال فيه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، المنشور فتح باب التكهنات على مصراعيه، فاعتبر البعض أنه يوجه رسالة مبطنة لأشخاص تدخلوا في حياته أو شؤونه الخاصة.



تفاعل الجمهور

وتفاعل الآلاف مع منشوره، حيث انهالت التعليقات المؤيدة له، مثل: "كلامك في الصميم"، و"نفسي الناس تسيب كل واحد في حاله"، و"فعلًا المتطفلين بقوا أكتر من اللازم".

انتهاء تصوير فيلم طلقني شكرا

كما انتهى كريم مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "طلقني شكرًا"، الذي يشاركه بطولته دينا الشربيني، حاتم صلاح، ياسمين رحمي، ودنيا سامي، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى أبو سريع وياسر الطوبجي، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ومن المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض بعد اكتمال مرحلة المونتاج والمكساج.

أحدث اعمال كريم محمود عبدالعزيز

وفي مفاجأة جديدة، يتحضر كريم لتصوير فيلم ضخم بعنوان "إحنا والقمر جيران"، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج أحمد السبكي، الذي أكد أن الفيلم يعد من أضخم إنتاجات 2026، واصفًا إياه بأنه “مفاجأة ستغير شكل السينما المصرية”.

