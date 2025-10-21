يسرا تهزّ الجونة برسالتها: "السينما مش تسلية.. دي ضمير العالم"

القاهرة - محمد ابراهيم - في ندوة حملت عنوان "سينما من أجل عالم أفضل" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت النجمة يسرا الأضواء بكلمة مؤثرة جمعت بين الإنسانية والفن، مؤكدة أن السينما ليست ترفيهًا عابرًا، بل لغة قادرة على إحياء المشاعر وتحريك الضمير الإنساني.

اكملت يسرا حديثها بتحية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثليها المشاركين في الندوة، قائلة بحب صادق: "نورتوا بلدكم التانية مصر، والإمارات غالية علينا كلنا، وبنشكر دعمكم الكبير لمصر، العلاقة بين بلدينا دايمًا محبة وتعاون".

ثم تطرقت يسرا إلى قوة الصورة السينمائية في لمس الإنسان من الداخل، موضحة: "الصورة ممكن تخلّي الإنسان يحس من جديد، وسط دوشة الحياة وضغوطها، فيلم واحد بس ممكن يغير تفكير الناس أو يرجّع إنسان لإنسانيته اللي نسيها".

وفي لحظة صادقة ومؤثرة، تحدثت النجمة الكبيرة عن قضية الشعب الفلسطيني، قائلة: "اللي بيحصل في فلسطين وجع للقلب، بس في نفس الوقت درس في الصبر والقوة، الناس هناك رغم المعاناة بيضحكوا وبيعيشوا وده قمة الإنسانية".

وأكدت يسرا أن الفن الحقيقي هو الذي يعبّر عن الإنسان ويدافع عنه، مضيفة: "اللي بيحصل هناك مش قضية فلسطين بس، دي قضية كل إنسان عنده ضمير كل صورة أو فيلم بيعرض الحقيقة لازم يحرّك جوانا حاجة، الفن هو اللي بيصحي المشاعر اللي ممكن تكون نامت".

وتابعت حديثها عن دور المهرجانات السينمائية، مشيرة إلى أن: "المهرجانات مش بس احتفالات، دي منصات بتفتح أبواب للفن الإنساني، وبتدي فرصة لأصوات ما كانتش بتتسمع، فيلم واحد ممكن يخلي العالم يعيد النظر في قضاياه".

واختتمت يسرا رسالتها بكلمات لامست الحضور قائلة: "الفن لازم يفضل في صف الإنسان، لو كل واحد فينا حاول يعمل حاجة صغيرة للإنسانية، العالم هيبقى أفضل بكتير".