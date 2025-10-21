نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. حنان مطاوع تكشف عن أسرارها مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حنان مطاوع ضيفة منى الشاذلي

تحل النجمة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها الشهير «معكم منى الشاذلي»، المقرر عرضها على شاشة قنوات ON مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025.



حنان مطاوع تكشف أسرارها مع منى الشاذلي

ونشرت منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو تشويقيًا للحلقة، معلقة:«حنان مطاوع ضيفة معكم منى الشاذلي الأربعاء.. استنونا».

تفاصيل الحلقة المنتظرة



تتحدث حنان مطاوع خلال اللقاء عن كواليس مسيرتها الفنية، وأبرز محطات حياتها الشخصية والمهنية، إلى جانب أسرار لم تكشفها من قبل عن والدتها الراحلة سحر كامل، وكيف أثرت فيها عاطفيًا وفنيًا.



آخر أعمالها الدرامية



قدمت حنان مؤخرًا أداءً مؤثرًا في مسلسل «كتالوج»، حيث جسدت مشهدًا دراميًا مؤلمًا تحدثت فيه عن فقدان الأم، ما جعل المشهد حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من بطولة محمد فراج، وبمشاركة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.



حنان مطاوع في رمضان 2026 بمسلسل «المصيدة» قادمة

وتستعد الفنانة حنان مطاوع حاليًا لخوض تجربة جديدة في رمضان 2026 من خلال مسلسل «المصيدة»، تأليف يحيى حمزة، وإخراج مصطفى أبوسيف، وإنتاج ممدوح شاهين، ويجري حاليًا التحضير لمواقع التصوير وتسكين الأدوار الرئيسية، تمهيدًا لانطلاق التصوير نهاية أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر على أقصى تقدير.

