نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عروض "لورنس" و"بيروت Stop Calling" و"درون: شهادات وموسيقى" تنطلق ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الأربعاء عروض جديدة ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، المقام في إطار مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في دورته الثالثة عشرة، وتشمل عروض فنية متميزة من الإمارات ولبنان وسوريا/الولايات المتحدة الأمريكية، تجمع بين المسرح والأداء الحي والتقنيات المعاصرة.

يُقدَّم عرض "لورنس" للفنان مهند كريم كزار (الإمارات العربية المتحدة) ابتداءً من غدٍ الأربعاء وحتى ٢٤ أكتوبر على مسرح ذا فاكتوري.

تُقام العروض في الأيام ٢٢ و٢٣ أكتوبر في المواعيد التالية: ٦، ٧، ٨، و٩ مساءً، وفي ٢٤ أكتوبر في مواعيد: ٤:٣٠، ٦، ٧:٣٠، و٩ مساءً.

يستكشف الممثل الفلسطيني عبد الله الخديم خلال العرض سرديات تاريخية متعددة من خلال تاريخ عائلته والظروف الراهنة في العالم، متتبعًا الغموض المحيط بوجود الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس في المنطقة العربية خلال الثورة العربية الكبرى.



وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، يستحضر العرض قصصًا مستلهمة من وثائق تاريخية ودراسات، من بينها كتاب “أعمدة الحكمة السبعة” (1922) ومراسلات “الحسين – مكماهون”، في حوار بين الذاكرة التاريخية والرواية الشفهية المتوارثة في غزة.

العمل من إخراج وتصميم ديكور وإضاءة مهند كريم، وبدعم من مؤسسة الشارقة للفنون.

كما تُقدَّم فرقة زقاق (لبنان) عرضها المسرحي “بيروت Stop Calling” يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر على مسرح النهضة – مركز الجزويت الثقافي، في تمام التاسعة مساءً ٢٢ أكتوبر، والسابعة مساءً ٢٣ أكتوبر.



العمل مُهدى إلى ذكرى زياد أبي عازار، ويغوص في ذاكرة مدينة بيروت التي تحمل في طياتها التناقض بين الجمال والخراب، الذاكرة والنسيان، الحياة والمحو.



العرض أشبه بفسيفساء من الحكايات التي تُعيد رسم ملامح مدينةٍ فقدت براءتها وجمالها، عبر أداءٍ شعري بصري لثلاثة ممثلين يجسدون أرواح المدينة وشظاياها.



العرض من إخراج لميا أبي عازار، وابتكار فرقة زقاق، وبمشاركة لميا أبي عازار، جنيد سري الدين، مايا زبيب، وبدعم من مؤسسة دروسوس، مؤسسة بوغوسيان، ومؤسسة إس آر تي.

أما العرض الثالث “درون: شهادات وموسيقى” (سوريا/الولايات المتحدة الأمريكية)، فيُعرض يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر في العاشرة مساءً على مسرح الفلكي.



يقدم العرض شهادات حقيقية لناجين من ضربات الطائرات المسيرة الأمريكية في صيغة شعرية متعددة الأصوات، تصاحبها مؤثرات صوتية وموسيقية مستوحاة من تقاليد الغناء في جنوب الولايات المتحدة وآسيا وشمال إفريقيا، في تجربة فنية تفاعلية تمزج بين الصوت والصورة والذاكرة.



العمل من تأليف وإخراج أندريا عساف، وهو عرض مسرحي متعدد الوسائط يستكشف أثر الحروب المعاصرة والتحكم عن بعد على الروح الإنسانية، من خلال توظيف الطائرة المسيرة (الدرون) كاستعارة لفقدان الإحساس بالعنف العالمي.



كما يُعاد عرض الرقص الوثائقي “قصة” للفنانة ليلى سليمان (مصر)، في تمام السابعة مساءً بساحة روابط للفنون بوسط البلد، إلى جانب عرض “جرثومة الحرب” للفنانة ياسمين فضة (فلسطين/المملكة المتحدة) في مبنى الشوربجي – مدخل عبد الخالق ثروت، والذي يستمر حتى ٢٦ أكتوبر، حيث يُعرض من الثلاثاء إلى الخميس من ٦ حتى ١٠ مساءً، ومن الجمعة إلى الأحد من ٢ حتى ١٠ مساءً.

يضم برنامج الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ٢٣ عرضًا فنيًا من ٣٢ دولة، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، وألمانيا، ليقدم تجارب فنية تجمع بين المسرح والرقص والأداء الحي والفنون البصرية.

يُذكر أن مهرجان دي-كاف، الذي انطلقت فعالياته في ١ أكتوبر وتستمر حتى ٢٦ أكتوبر الجاري، يقدّم أكثر من ٣٤ عرضًا من الفنون الأدائية والميديا الحديثة والموسيقى، بمشاركة ١٣٠ فنانًا وفنيًا ومدربًا من ١٨ دولة حول العالم.