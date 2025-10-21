هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بإطلالة بيضاء قصيرة تخطف الأنظار وتتصدر الترند

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار متابعيها من جديد بعدما شاركت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتشعل بها مواقع السوشيال ميديا في دقائق معدودة.

وظهرت هيفاء في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض أبرز أنوثتها ورشاقتها المعتادة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة أضفت على ملامحها لمسة من الجمال الطبيعي والأناقة الهادئة.

وسرعان ما تفاعل جمهورها مع الصورة، التي انهالت عليها التعليقات والإعجابات، مؤكدين أن هيفاء ما زالت تحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة وجاذبية في الوطن العربي.

وتحرص هيفاء وهبي دائمًا على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها، سواء كانت كاجوال مريحة أو إطلالات فخمة في المناسبات الرسمية، لتؤكد أن البساطة يمكن أن تكون مفتاح الجمال والأناقة في آنٍ واحد.

وفي سياق آخر، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل ضخم بمناسبة ليلة رأس السنة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، بمشاركة النجم ناصيف زيتون، يوم 31 ديسمبر المقبل، لتستقبل العام الجديد مع جمهورها العربي في أجواء غنائية صاخبة.

وكان اخر اعمال هيفاء وهبي هو ديو غنائيا مميزا مع المطربة الشعبية بوسي، بعنوان "أحمد وأحمد"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.