شيماء سيف تفتتح قائمة أبطال «غسيل ومكوي» لرمضان 2026

تبدأ التحضيرات لمسلسل «غسيل ومكوي» استعدادًا للعرض في الموسم الرمضاني 2026، في عمل يجمع من جديد بين النجمتين مي عمر وشيماء سيف بعد نجاحهما اللافت في مسلسل «اش اش» الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق صدى واسعًا.

e2d947e721.jpg
c9c3f752fe.jpg

وتعد شيماء سيف أول المنضمين رسميًا لبطولة العمل، الذي يوقّع على تأليفه الكاتب محمد سيد بشير، ويُخرجه المخرج محمد علي، في تعاون يُتوقع أن يقدّم تركيبة درامية مختلفة.

تعاون مي عمر وشيماء سيف

العمل الجديد يأتي بعد الشعبية الكبيرة التي حصدها الثنائي مي عمر وشيماء سيف في تجربتهما السابقة، والتي شكّلت بينهما كيمياء فنية محببة لدى المشاهدين، ما جعل الجمهور يترقب ظهورهما معًا من جديد في موسم رمضان المقبل.

موعد التصوير 

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يُعرض ضمن أبرز الأعمال الرمضانية المنتظرة لعام 2026.

