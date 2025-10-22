نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تخطف الأضواء بإطلالة ملوكية ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهد السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2025 تألقًا لافتًا للفنانة رنا رئيس، التي خطفت الأنظار بإطلالة ملوكية أنيقة جمعت بين الرقي والبساطة، لتكون واحدة من أبرز النجمات حضورًا في اليوم الثالث من المهرجان.

اختارت رنا رئيس فستانًا طويلًا بتصميم انسيابي من قماش الساتان الفاخر باللون الفضي المائل للبيج، مزينًا بتطريزات ناعمة عند الخصر والكتفين أبرزت أنوثتها وجمال قوامها. الفستان حمل توقيع أحد أشهر مصممي الأزياء العرب، ونسّقته مع تسريحة شعر مرفوعة بنعومة ومكياج هادئ ركّز على إظهار ملامحها الطبيعية، مما منحها إطلالة راقية تشبه الأميرات.

ومع ظهورها على السجادة الحمراء، تفاعل معها المصورون وجمهور السوشيال ميديا بشكل واسع، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل صورها مؤكدين أنها من أكثر النجمات أناقة هذا العام، ووصفها البعض بأنها “أيقونة الجمال الهادئ” في مهرجان الجونة.

رنا رئيس أعربت في تصريحاتها الجانبية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، مشيرة إلى أن مهرجان الجونة أصبح منصة مهمة للاحتفاء بالسينما وصنّاعها، وفرصة لتبادل الخبرات بين الفنانين من مختلف الدول. وأضافت أنها تحرص على الظهور في كل دورة بإطلالة تعكس شخصيتها البسيطة والهادئة ولكن بلمسة من الفخامة.

يُذكر أن الفنانة رنا رئيس تُعد من أبرز الوجوه الشابة في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تألقت في عدد من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، كان آخرها مسلسلها الأخير الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي.

وبين بريق الأضواء وعدسات الكاميرات، أكدت رنا رئيس حضورها القوي وأناقتها الفريدة، لتُثبت من جديد أنها ليست فقط ممثلة موهوبة، بل أيضًا واحدة من أكثر النجمات تميزًا على السجادة الحمراء.

