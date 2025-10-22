نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من “حبر سري” إلى قمة فوربس بالرياض.. أسما إبراهيم ترفع راية مصر بين أقوى نساء العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تواصل الإعلامية أسما إبراهيم، واحدة من أبرز الوجوه النسائية على الساحة الإعلامية العربية، حصد النجاحات وتحقيق خطوات مؤثرة في مسيرتها، حيث تستعد للمشاركة في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025، التي تُقام يومي 2 و3 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، لتكون بذلك سفيرة مصر الإعلامية ضمن كوكبة من القيادات النسائية الملهمة في المنطقة والعالم.

ويأتي حضور أسما إبراهيم في القمة بعد إدراجها رسميًا ضمن قائمة “أقوى 100 امرأة في الوطن العربي”، وفق تصنيفات فوربس الشرق الأوسط، تقديرًا لمكانتها الإعلامية وقدرتها على كسر القوالب التقليدية وتقديم محتوى جريء ومؤثر، رسّخ اسمها كإحدى أهم إعلاميات الجيل الجديد في مصر والعالم العربي.

وتُشارك أسما في القمة إلى جانب مجموعة من الرموز النسائية في مجالات الإعلام والقيادة والإبداع، لمناقشة قضايا تمكين المرأة وتسليط الضوء على تجاربها في مختلف ميادين العمل والنجاح، في حدث يُعد من أهم المنصات الداعمة للمرأة العربية في العصر الحديث.

ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاح برنامجها الشهير “حبر سري”، الذي تصدّر قوائم البحث على “جوجل” خلال شهر رمضان الماضي، ليصبح واحدًا من أكثر البرامج تداولًا ومتابعة في العالم العربي، بفضل أسلوبها الجريء واستضافتها لأبرز نجوم الفن، من بينهم: أحمد السقا، حسن الرداد، محسن جابر، صابرين، طارق لطفي، إياد نصار، وداليا مصطفى.

البرنامج الذي يُعرض عبر قناتي القاهرة والناس وCBC حقق انتشارًا ضخمًا وتفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعدما حوّلت أسما كل حلقة إلى منبر للحقيقة وجرأة الطرح، جعلت منها حديث الجمهور والنقاد على حد سواء.

وبين تألقها الإعلامي في “حبر سري” ووجودها على منصة فوربس في الرياض، تثبت أسما إبراهيم أنها قوة نسائية مصرية لا تعرف التراجع، تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ صورة المرأة العربية القادرة على التأثير والتغيير في عالم الإعلام والقيادة.