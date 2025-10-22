نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عيسى يهاجم صمت السينمائيين: «الملحد» ممنوع منذ 17 شهرًا ولا أحد يتضامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبّر الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى عن استيائه الشديد من تجاهل الوسط السينمائي لأزمة فيلمه المثير للجدل «الملحد»، الذي لا يزال ممنوعًا من العرض منذ أكثر من عام ونصف، رغم حصوله على موافقة الرقابة الرسمية.

ووجّه عيسى انتقادًا لاذعًا عبر منشور على حسابه بموقع «فيسبوك»، قال فيه إنّه رغم انعقاد مهرجانات كبرى مثل مهرجان الجونة السينمائي واقتراب مهرجان القاهرة الدولي، لم يتحدث أحد من السينمائيين عن قضية الفيلم أو يطالب بحقه في العرض، مشيرًا إلى أن فيلم الملحد هو الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض خلال نصف قرن.

وأضاف عيسى في لهجة غاضبة: "لم أسمع صوتًا من مهرجانات أو نقابات أو حتى من غرفة صناعة السينما، وكأن حرية الإبداع لا تعنيهم. أعتذر عن إزعاجكم، لكن هذا الصمت مؤلم ومخزٍ."

في السياق نفسه، تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، نظر الدعاوى المقدمة بشأن منع عرض الفيلم، بعد أن قررت في وقت سابق إعادة القضية إلى المرافعة.

وكان أحد المحامين قد تقدّم بدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض الفيلم في دور السينما المصرية، مؤكدًا أن العمل حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية رقم 121 لسنة 2023.

يُذكر أن فيلم «الملحد» من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج السبكي، ويضم نخبة من النجوم بينهم أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، وهشام عاشور كضيف شرف.