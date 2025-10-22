نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل النجم المغربي الكبير عبد القادر مطاوع.. وداعًا لوجهٍ فني صنع ذاكرة المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



فقد الوسط الفني المغربي والعربي أحد رموزه الكبار، حيث رحل الفنان القدير عبد القادر مطاوع بعد صراع مرير مع المرض في أيامه الأخيرة، داخل أحد المستشفيات، تاركًا وراءه مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور.

عبد القادر مطاوع، ابن مدينة الدار البيضاء المولود عام 1940، كان نموذجًا للفنان العصامي الذي صنع مجده بجهده وإصراره، إذ بدأ مشواره الفني من المسرح، بعد أن ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة ليلاحق شغفه بالفن. كانت بدايته مع مسرحية الصحافة المزورة التي فتحت له أبواب الشهرة، قبل أن ينتقل إلى السينما والتلفزيون، ويقدّم أعمالًا رسخت اسمه بين كبار الفنانين في المغرب والوطن العربي.

من أبرز محطات مشواره أفلام "وشمة" و"أمجاد محمد الثالث" و"سيدي عبد الرحمن المجدوب"، التي عكست تنوع موهبته وقدرته الفريدة على تجسيد الشخصيات بعمق وإنسانية عالية.

تميز مطاوع بتواضعه الكبير وحضوره المحبب، ما جعله يحظى بمحبة الجماهير وزملائه على حد سواء. وبرحيله، يفقد المشهد الفني العربي أحد رواده الذين تركوا بصمة لا تُمحى، وأثرًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة عشاق الفن الأصيل.

