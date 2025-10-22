نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السعدني: الظهور من غير سبب "قلة أدب".. ويعلن ابتعاده عن دراما رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد السعدني عن السبب الحقيقي وراء قلة ظهوره الإعلامي وتفاعله المحدود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لا يرى فائدة من التواجد المستمر في السوشيال ميديا أو البرامج الفنية من دون هدف واضح.

وقال السعدني في تصريحات اعلامية : "بحس إن الظهور من غير سبب قلة أدب، لكن لما بيكون في حاجة أنا موجود"،

مشيرًا إلى أنه قرر الحصول على إجازة في موسم رمضان 2026 بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية المتتالية التي استهلكت طاقته بشكل كبير، ومنها مسلسل "لام شمسية" و"لا ترد ولا تستبدل"، بالإضافة إلى فيلم "ولنا في الخيال حب".





استعدادات فنية مكثفة وأعمال جديدة

يترقّب الجمهور قريبًا عرض فيلم "ولنا في الخيال حب"، من تأليف وإخراج سارة رزيق، والذي يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا. وتدور أحداثه حول أستاذ جامعي انطوائي يجد نفسه في علاقة عاطفية مليئة بالتناقضات بين العقل والقلب، ليعيش صراعًا داخليًا يقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم مايان السيد وعمر رزيق، إلى جانب وجوه شابة مثل سيف حميدة وفريدة رجب وعفاف مصطفى، مع ظهور خاص لعدد من صناع السينما المعروفين.





تعاون جديد مع دينا الشربيني

وفي الدراما، يطل السعدني قريبًا في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" إلى جانب الفنانة دينا الشربيني، بمشاركة فدوى عابد وصدقي صخر وحسن مالك، والعمل من إخراج مريم أبو عوف، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن أحمد السعدني يواصل اختياراته الفنية بعناية، مفضّلًا الابتعاد المؤقت عن الكاميرا ليعود بمشروعات فنية تعكس نضجه الفني وتطوره المستمر.