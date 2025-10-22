نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح يستعد لحفل زفاف ضخم بحضور نجوم الفن والمجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان حاتم صلاح خلال الأيام القليلة المقبلة لدخول القفص الذهبي، في حفل زفاف ضخم من المنتظر أن يشهد حضور نخبة من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، وسط أجواء احتفالية مميزة.



ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل، حيث سيحييه عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر، ليكون الحدث واحدًا من أبرز مناسبات الموسم الفني.

ويواصل حاتم صلاح في الوقت الحالي عرض مسلسله الجديد "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، ورشدي الشامي، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة أمام مسؤوليات كبيرة ومواقف طريفة تجمع بين الواقع والمنافسة والصراعات الخفية داخل الأندية الشعبية.

وكان حاتم صلاح قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "إخواتي" مع النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، حيث لاقى العمل نجاحًا واسعًا.

وعلى صعيد السينما، قدّم مؤخرًا فيلم "أحمد وأحمد" مع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، وينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "السلم والثعبان"، من إخراج طارق العريان وبطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم منهم ماجد المصري وظافر العابدين وفدوى عابد.