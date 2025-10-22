نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي: يسرا قدوتي وأتمنى العمل مع أحمد عز وكريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة جيهان الشماشرجي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار، عن نظرة المخرجين لها، مؤكدة أن الجمال قد يكون من أسباب اختيارها لبعض الأدوار، لكنه ليس العامل الوحيد في النجاح.

تصريحات جيهان الشماشرجي

وقالت جيهان الشماشرجي: "أكيد اختيار المخرجين ليا لأني جميلة ده أحد العوامل، ودي حاجة مش بإيد الإنسان، ممكن الإنسان يبقى وشه حلو، لكن ما يشتغلش على صقل مهاراته في التمثيل ولا إحساسه على الكاميرا".

وأضافت أنها تسعى دائمًا لتطوير نفسها في التمثيل، موضحة: "بدرس وبتعلم، وباخد ورش تمثيل جوه مصر وبره، علشان أطور من نفسي أكتر".

وخلال الحوار، سألتها الحديدي إن كانت تلك الورش قد تؤثر على تلقائيتها في الأداء، لترد جيهان قائلة: "فيه طرق معينة تخلي الفنان يعيش القصة بشكل حقيقي، وده يعتمد على وعي الممثل نفسه".

وأشادت الحديدي بتلقائيتها، لتجيبها الفنانة الشابة: "في الأول ماحسيتش بده، لحد ما بدأت أقرأ تعليقات الجمهور".

وعن عشقها للسينما، قالت جيهان:

" بحب السينما جدًا، صحيح بحب الدراما، لكن السينما حاجة مختلفة خالص".

أما عن قدوتها في عالم الفن، فأكدت أن الفنانة يسرا هي مصدر إلهامها، قائلة: "بعشقها وبحبها في كل حاجة، بحس إنها قفلت اللعبة خلاص، عملت كل حاجة وعملتها حلو أوي، وجابت آخر أي حاجة، ومحدش هيعرف يعلّي على اللي عملته".

واختتمت حديثها بالكشف أعمالها الجديدة قائلة: "في فيلم نازل قريب اسمه (أول ليلة)، ومسلسل اسمه (بطل العالم)".

كما أوضحت أنها تتمنى العمل مع عدد من النجوم، قائلة: "بحب جيلي من الأولاد، ومن الجيل الأكبر بحب كريم عبد العزيز وأحمد عز".