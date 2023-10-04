انت الان تتابع خبر معشوقه الكبار قبل الصغار ... طريقة تحضير فطيره الحليب الشهية بسهولة بدون اي مجهود وبأحلى طعم في المنزل وباقل التكاليف.. جربوها وهتدعولي.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعد فطيرة الحليب واحدة من الوصفات اللذيذة التي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم. يُمكن تقديمها كوجبة إفطار لذيذة أو عشاء خفيف. تتميز هذه الفطيرة بقوامها الهش والمذاق اللذيذ. ويُمكن تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في كل منزل.

لتحضير فطيرة الحليب في المنزل، ستحتاج إلى الآتي:

- 2 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدام (520 جم)

- 2 بيضة

- نصف كوب من الحليب الدافئ (375 مل)

- نصف كوب من الزبدة المذابة والدافئة (113 جم)

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (12.5 جم)

- ملعقة كبيرة من السكر (12.5 جم)

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (2.5 جم)

- نصف ملعقة صغيرة من الملح (2.5 جم)

- 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال أو الحليب (30 مل)

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة (2.5 مل)

- حشوة اختيارية مثل جبنة فيتا أو شيدر أو نوتيلا أو كاسترد

لتحضير العجينة، قم بمزج الدقيق مع الخميرة والسكر والملح في وعاء كبير. ثم أضف البيض والحليب والزبدة وعصير البرتقال أو الحليب والفانيليا. قم بعجن المكونات جيدًا حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.

بمجرد أن تبرد قليلاً، يُمكن تقديم فطيرة الحليب والاستمتاع بها إلى جانب فنجان من الشاي الدافئ أو القهوة العطرة. تتميز هذه الفطيرة بحشوتها الداخلية الساخنة واللذيذة، والتي تمنحك تجربة مميزة للمذاق. وما يميزها أيضًا هو العجينة الهشة والطرية، التي تذوب في الفم وتعطيك إحساسًا رائعًا بالنعومة والليونة.