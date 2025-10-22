فرح الزاهد تكسب الرهان في "لينك".. أداء واقعي ومليء بالتفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت الفنانة فرح الزاهد إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد بعد تألقها في دور "سعاد" ضمن أحداث مسلسل "لينك"، حيث نجحت في تقديم أداء مفعم بالمشاعر والتفاصيل الدقيقة التي عكست معاناة الشخصية وصراعاتها الداخلية.

وجسدت فرح الزاهد شخصية الأم "سعاد" التي تمر بصراعات نفسية واجتماعية، وقد برعت في التعبير عن مشاعر الحزن والأمومة والتمزق الداخلي، خاصة في مشاهدها المؤثرة مع الفنان سيد رجب الذي يجسد دور والدها بكر، وكذلك في مشاهدها القوية مع الفنان كريم العمري الذي يؤدي دور زوجها دكتور خالد.

واعتبر الجمهور أن أداء فرح في "لينك" يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرين إلى أن مشاهدها كانت من الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل، وأنها نجحت في خطف الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وتعبيراتها الصادقة.

وتمكنت فرح الزاهد من أن تكون عنصر أساسي في نجاح المسلسل، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مشاهدها، مؤكدين أنها تفوقت في كل ظهور لها، وأن شخصية "سعاد" تعد من أفضل وأقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

تفاصيل مسلسل “لينك”

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

أبطال مسلسل “لينك”

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.