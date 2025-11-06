رانيا يوسف وفرح الزاهد تشعلان السوشيال ميديا بمشهد إنساني مؤثر في "لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة 19 من مسلسل "لينك" تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض المشهد المؤثر الذي جمع بين النجمة رانيا يوسف والفنانة الشابة فرح الزاهد في لحظة انكسار إنساني عميق لشخصية "سعاد".

تفاصيل المشهد:

وجاء المشهد بعد اكتشاف سعاد خيانة زوجها وزواجه من أخرى، لتنهار باكية وتقول: "أنا سمعت قلبي وهو بيتكسر.. أنا ما شوفتش راجل غيره.. إزاي قدر يكسرني كده؟"

لترد أسما التي تجسدها رانيا يوسف بحنان واحتواء، ليظهر دعم إنساني مؤثر أعجب به الجمهور، الذي وصف المشهد بأنه "من أقوى مشاهد الموسم".

وتصدر المشهد الترند على السوشيال ميديا، مع إشادات كبيرة بقدرات فرح الزاهد التمثيلية ونضج أدائها، وقدرتها على نقل مشاعر الانكسار بصدق شديد، إلى جانب قوة حضور رانيا يوسف وهدوئها المعبر في احتواء اللحظة.

تعليقات الجمهور:

الجمهور علّق:ويواصل مسلسل "لينك" جذب اهتمام المشاهدين بأحداثه المتصاعدة ومعالجته الواقعية لقضايا المجتمع ويحقق اعلى نسبة مشاهدات على Dmc ومنصة Watch it.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.