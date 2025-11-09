نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. أمير كرارة وأحمد غزي في سباق رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد غزّي لتصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد الذي يجمعه لأول مرة بالنجم أمير كرارة، في تعاون يُعد من أبرز مفاجآت الموسم الدرامي لعام رمضان 2026.

تفاصيل تعاون أمير كرارة وأحمد غزي في دراما رمضان 2026

ويأتي العمل ضمن إنتاج ضخم يراهن عليه صناع الدراما ليكون أحد أبرز المنافسين في الماراثون الرمضاني المقبل، لما يضمه من فريق فني وتمثيلي مميز يجمع بين الخبرة والجيل الجديد من النجوم.

المسلسل، الذي تدور أحداثه في 30 حلقة مليئة بالتشويق والإثارة، يشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم شريف منير، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجي.

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو فيلم الشاطر الذي يعرض حاليا في السينمات، ويشارك في بطولته هنا الزاهد ومصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

آخر أعمال الفنان أحمد غزي

وشارك أحمد غزي في سباق رمضان الماضي بمسلسل قهوة المحطة، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف جريمة يتعرض لها بطل العمل.

كما عرض لـ أحمد غزي مؤخرًا مسلسل مملكة الحرير، وهو مكون من 10 حلقات، ودار في إطار فانتازي، وتناول العمل صراع الأشقاء، وهو من نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، وظهر من خلاله كريم محمود عبدالعزيز بشخصية مختلفة يجمع بها بين الأكشن والكوميديا معًا، حيث يدخل فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد خلال الأحداث بشخصية أميرة من زمن قديم.