نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحف إسبانية: قمة شرم الشيخ تؤكد الدور المحوري لمصر في أزمة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على القمة الدولية المنتظرة في مدينة شرم الشيخ، المقرر عقدها غدًا الاثنين، بمشاركة قادة العالم لتوقيع الاتفاق النهائي للسلام في غزة بعد حرب استمرت لعامين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيكون من بين القادة المشاركين في القمة، موضحة أن حضوره يعكس التزام مدريد والاتحاد الأوروبي بدعم الحلول الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وتعزيز مسار السلام العادل والدائم في المنطقة.

مدريد تؤكد دعمها للدبلوماسية والسلام

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في مدريد أن سانشيز سيشارك بصفته ممثلًا للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن انعقاد القمة في مصر يعزز الآمال بإمكانية بناء سلام مستدام يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن الإسرائيليين على حد سواء.

أما صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، فقد وصفت القمة بأنها “لحظة تاريخية” ومفصلية في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، مشيدة بـ الوساطة المصرية ودورها المحوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مشيرة إلى أن سانشيز سيحمل في كلمته رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجهود إعادة إعمار غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

إسبانيا تؤكد حضورها في ملفات الشرق الأوسط

من جانبها، قالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية إن مشاركة رئيس الحكومة الإسبانية في قمة شرم الشيخ تعكس رغبة مدريد في تعزيز حضورها في ملفات الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إسبانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي رحبت بالاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية ورعاية أمريكية.

توقعات بإعلان خطة لإعادة إعمار غزة

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن تشهد القمة إعلانًا مشتركًا لخطة إعادة إعمار قطاع غزة تمتد على ثلاث سنوات، بمشاركة مالية من دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض ومتابعة وصول المساعدات الإنسانية.