أشرف زكي وإيهاب فهمي وسيد رجب أبرز الحاضرين في عزاء والد محمد رمضان

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد رمضان المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أبرز الحضور محمد علي رزق وسيد رجب، أشرف زكي، إيهاب فهمي. 

كما حضر العزاء كلا من روجينا ودرة، جوري بكر ومنة فضالي وآيتن عامر، كما حضر كلا من جمال وعلاء مبارك وحسن الرداد وعايدة رياض وعصام السقا وعمرو سعد. 

تفاصيل جنازة والد محمد رمضان

ومن جانبه، شهدت جنازة والد محمد رمضان مشهدًا مهيبًا غلبت عليه مشاعر الحزن والتأثر، بعدما امتلأ المكان بتدافع الجماهير والمصورين الذين حرصوا على وداع والد النجم المحبوب، ورافق رمضان نعش والده خلال وصوله إلى مسجد مصطفى محمود، وظهر في حالة انهيار تامة وهو يحمل النعش وخلال صلاة الجنازة. 

نجوم الفن في جنازة والد محمد رمضان 

كما حضر عدد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء ومواساة رمضان، من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسام الحسيني، والفنان أحمد سلامة، والفنان كمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم من الزملاء والأصدقاء المقربين.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" من إخراج محمد سامي، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2023، وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: زينة، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد فهيم، عصام السقا، وغيرهم.

