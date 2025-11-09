فن ومشاهير

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 1/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 2/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 3/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 4/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 5/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 6/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 7/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 8/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 9/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 10/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 11/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 12/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 13/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 14/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 15/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 16/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 17/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 18/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 19/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 20/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 21/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 22/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 23/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 24/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 25/26
  • نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان 26/26

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص نجوم الوسط الفني علي تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد رمضان المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أبرز الحضور بلبلة، ياسر جلال، حمزة العيلي، محمد زيادة، محمد سعد ومنذر رياحنه وأحمد العوضي، لقاء سويدان، هنادي مهنا

82523607a7.jpg
bfcbd84b59.jpg
e14dc58bac.jpg
8db7b34af1.jpg
d6d7c73345.jpg
6cf3ea4611.jpg
1e5b344c69.jpg
74736da4ff.jpg
c028d91bf6.jpg
d2c604ac96.jpg
d3a35b711f.jpg
3cc65c788d.jpg
4ab34e4823.jpg
b69b7a5698.jpg
23e63fb5d1.jpg
0259703cb3.jpg
26b04e90da.jpg
c0b0c8e537.jpg
2a4c898605.jpg
50f028939a.jpg
2976c15d8d.jpg
b664985f7c.jpg
2b09b2d6c1.jpg
e203e6185e.jpg
a570cca5f5.jpg

كما حضرت بوسي شلبي، ريهام حجاج، محمد علي رزق وسيد رجب، أشرف زكي، إيهاب فهمي، روجينا ودرة، جوري بكر ومنة فضالي وآيتن عامر، كما حضر كلا من جمال وعلاء مبارك وحسن الرداد وعايدة رياض وعصام السقا وعمرو سعد، وغيرهم من الفنانين. 

 

تفاصيل جنازة والد محمد رمضان

ومن جانبه، شهدت جنازة والد محمد رمضان مشهدًا مهيبًا غلبت عليه مشاعر الحزن والتأثر، بعدما امتلأ المكان بتدافع الجماهير والمصورين الذين حرصوا على وداع والد النجم المحبوب. 

 

وايضا رافق رمضان نعش والده خلال وصوله إلى مسجد مصطفى محمود، وظهر في حالة انهيار تامة وهو يحمل النعش وخلال صلاة الجنازة، وحتى وصوله إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وظهر الفنان متأثرًا بشدة، غير قادر على حبس دموعه، بينما كان يودّع والده إلى مثواه الأخير، في لحظة إنسانية لامست قلوب الحاضرين.

نجوم الفن في جنازة والد محمد رمضان 

كما حضر عدد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء ومواساة رمضان، من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسام الحسيني، والفنان أحمد سلامة، والفنان كمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم من الزملاء والأصدقاء المقربين.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان برنامج مدفع رمضان الذي قدمه في شهر رمضان الماضي 2025، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصدر مؤشر محركات البحث في مصر والوطن العربي. 

وايضا شاركت في مسلسل "جعفر العمدة" من إخراج محمد سامي، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2023، وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: زينة، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد فهيم، عصام السقا، وغيرهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا