الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان محمد شاكر خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل التعاون الفني بين والده فضل شاكر والفنان اللبناني ملحم زين، حيث قدّم فضل أغنية خاصة لزين ضمن ألبومه الجديد، مؤكداً أن العلاقة بين العائلتين تتجاوز حدود الفن لتصل إلى مواقف إنسانية ممتدة منذ سنوات.

محمد شاكر يكشف كواليس أغنية فضل شاكر لملحم زين

وأوضح محمد أن ملحم زين وقف إلى جانب والده في أصعب الظروف، وكان على اطلاع دائم بحقيقة ما مرّ به فضل خلال 13 عاماً، مضيفاً أن العائلة لن تنسى هذا الدعم وتنتظر اليوم الذي ترد فيه الجميل.

وعن كواليس الأغنية، قال محمد إنه كان شاهداً على مراحل صناعتها مع والده قبل أن تصل إلى "أبو علي"، مؤكداً أن ملحم يستحق هذه الأغنية وأكثر، واصفاً إياه بالفنان الكبير والصديق العزيز.

كما عبّر محمد عن ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني، مؤكداً أن العائلة تتعول على براءة والده قريباً، دون الدخول في تفاصيل إضافية.

وجاء حديثه على هامش حفله الناجح في موسم الرياض يوم 13 نوفمبر، بتنظيم Benchmark KSA، بمشاركة وائل جسار وآدم، حيث تميز الحفل بأجواء طربية وحضور جماهيري كبير. ونشرت الشركة المنظمة لقطات من الحفل معلقة: "صوت وحضور ياخذك لمكان ثاني كله إحساس… الفنان محمد شاكر خلى الجمهور يعيش كل لحظة بمتعة وذكرى مستحيل تنسى".

وتُعد هذه الحفلة الأولى لمحمد شاكر بعد فترة توقف اختار خلالها البقاء في لبنان إلى جانب والده، قبل أن يعود تدريجياً إلى نشاطه الفني ويشارك في فعاليات جديدة.