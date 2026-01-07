رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:15 مساءً - يستعد ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية ليصبح مسرحًا لصدام كروي خالص، حيث يلتقي برشلونة بنظيره أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في ليلة ترفض أنصاف الحلول ولا تقبل بغير العبور إلى المشهد الختامي، وتأتي هذه المباراة في ظل نظام البطولة المثير الذي يجمع أبطال الليجا والكأس ووصيفيهما.

يحاول العملاق الكتالوني فرض إيقاعه الخاص القائم على السيطرة التامة وتحريك الخطوط بذكاء، فيبحث عن ثغرة في جدار "الباسك" المنيع، فالمدرب واللاعبون يدركون أن التفوق الهجومي وحده لا يكفي في مباريات خروج المغلوب.

بينما يخطط أتلتيك بلباو لإحكام قبضته الدفاعية والاعتماد على الانضباط العالي، مع استغلال أي هفوة للمنافس لشن غارات مرتدة خاطفة قد تقلب الطاولة.

على أنّ تاريخ لقاءات الفريقين يخبرنا دائمًا أن مثل هذه الصدامات الإقصائية تذوب فيها الفوارق الفنية لصالح الروح القتالية والتركيز الذهني حتى الرمق الأخير.

وتمثل هذه المباراة صراعًا بين مدرستين مختلفتين؛ مدرسة برشلونة التي تقدس الكرة وتبحث عن الجمال والنتائج معًا، ومدرسة بلباو التي تمتاز بالصلابة والقدرة على الصمود تحت الضغط.

فالفوز الليلة يعني لبرشلونة الاقتراب من لقب يثبت أقدام الفريق في موسمه الحالي، بينما يمثل لبلباو فرصة ذهبية لتأكيد حضوره كخصم لا يستهان به في المواعيد الكبرى.

متى تبدأ مباراة برشلونة وأتليتك بلباو؟

الصافرة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتك بلباو

سيكون النقل الحصري والحي لهذه المباراة عبر تطبيق وقناة "ثمانية" (Thmanyah) التي تمتلك حقوق بث السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد الاعتماد على هذه المنصات الرسمية الضمان الوحيد لمتابعة اللقاء بجودة فائقة ودون أي انقطاع؛ مما يتيح للجمهور العربي معايشة كل تفاصيل المباراة وتوترها لحظة بلحظة من قلب الحدث.

فبرأيك، هل يستطيع انضباط بلباو الدفاعي تحطيم أمواج هجمات برشلونة المتلاحقة والوصول باللقاء إلى أوقات إضافية؟