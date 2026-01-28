الرياض - كتبت رنا صلاح - تراكم الدهون في منطقة البطن من أكثر المشكلات التي تزعج الكثير من الأشخاص، خاصة لما يسببه من مظهر غير مرغوب فيه وصعوبة في التخلص منه بسرعة. يلجأ البعض إلى الوصفات الطبيعية كحل آمن وفعّال بعيدًا عن الأدوية والمواد الكيميائية. وتُعد وصفة الحبهان من أشهر الطرق المنزلية التي تساعد على تنشيط الحرق وتحسين عملية الهضم، لما يحتويه الحبهان من عناصر طبيعية تساهم في تعزيز الأيض والتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم. كما يتميز بسهولة تحضيره وتوافر مكوناته في أغلب المنازل، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا وعمليًا للراغبين في تحسين شكل البطن ودعم صحة الجهاز الهضمي.

“ما فيش بطن ولا كرش من النهاردة”..حبة فقط قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو كانت مدلدلة

وصفة الحبهان لإزالة الكرش

لتحضير هذه الوصفة، تحتاج فقط إلى نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون وكوب من الماء الساخن. يتم إضافة الحبهان إلى الماء وتركه من خمس إلى عشر دقائق حتى تمتزج المكونات جيدًا، ثم يُشرب المشروب على معدة فارغة صباحًا لتحقيق أفضل النتائج. يساعد هذا المشروب على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عملية حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الحبهان تعمل على تنظيف الجسم من السموم وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي، مما ينعكس إيجابًا على تقليل الانتفاخ والشعور بالخفة والنشاط طوال اليوم.

نصائح للحصول علي افضل النتائج

للحصول على نتائج ملحوظة، يُنصح بالاستمرار على هذه الوصفة يوميًا لمدة لا تقل عن أسبوعين، مع الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمشروبات السكرية. كما يُفضل شرب كمية كافية من الماء وممارسة بعض التمارين الخفيفة لدعم عملية الحرق. في النهاية، تُعد وصفة الحبهان وسيلة طبيعية وآمنة تساعد على تقليل الكرش وتحسين مظهر البطن بشكل تدريجي، دون الحاجة إلى تدخلات مكلفة أو حلول غير صحية.