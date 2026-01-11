تفاوت كبير مع طرح الموديلات الجديدة: أسعار فوانيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 11:19 مساءً - بدأت فوانيس رمضان في الظهور مبكرًا داخل المحلات والأسواق استعدادًا لموسم رمضان 2026، وسط حالة من الترقب بين التجار لانتعاش حركة البيع مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع تنوع الأشكال والخامات التي تلبي مختلف الأذواق والقدرات الشرائية.

وأوضح بركات صفا، رئيس شعبة ألعاب الأطفال بالغرفة التجارية، أن أسعار الفوانيس هذا العام تختلف بشكل واضح حسب نوع الخامة وحجم الفانوس، حيث تتوافر فوانيس بلاستيكية بأسعار بسيطة تبدأ من جنيهين فقط وتصل إلى نحو 100 جنيه، بينما تشهد الفوانيس المصنوعة من الخشب نطاق سعري أوسع قد يصل إلى 200 جنيه، مع وجود خيارات اقتصادية وأخرى مخصصة للزينة.

وأضاف أن الفوانيس الصاج سجلت أسعار أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى، إذ تبدأ من نحو 300 جنيه وقد تصل إلى 3 آلاف جنيه، في حين تعد فوانيس الاستانلس الأعلى سعرًا في السوق، حيث تتراوح أسعارها بين 150 جنيه وتصل في بعض الموديلات الكبيرة إلى 5 آلاف جنيه، وفقًا للحجم والتصميم.

وأشار إلى أن بعض الفوانيس المخصصة للزينة والديكور الرمضاني قد يصل سعرها هذا الموسم إلى نحو 10 آلاف جنيه، بينما تتراوح أسعار فوانيس الأطفال التي تعتمد على الإضاءة والموسيقى بين مستويات متوسطة لا تتجاوز 400 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الهدايا وألعاب الأطفال المصاحبة لموسم رمضان، أكد صفا أن السوق يشهد حالة من الاستقرار منذ قرابة عام، نتيجة ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن أي تحركات في سعر العملة الأجنبية تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والتشغيل داخل المحلات، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.