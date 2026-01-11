حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 11:19 مساءً - تحت أضواء الجوهرة المشعة وفي ليلة تترقبها القلوب قبل العيون يستعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاستضافة الفصل الأكثر إثارة في تاريخ الكرة الإسبانية؛ صدام برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث يسعى البلاوغرانا لحماية عرشه، بينما يطمح الملكي لتدشين عهد مدربه الجديد تشابي ألونسو بأولى الألقاب في قلب المملكة.

لايف رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت بلس في نهائي السوبر الإسباني اليوم بدون تقطيع

يدخل برشلونة مباراته أمام ريال مدريد منتشيًا بزلزال الخماسية التي ضرب بها شباك بلباو، حيث يعوّل المدرب هانزي فليك على بركان المواهب الشابة بقيادة لامين يامال وبيدري لفرض إيقاع الكتلة الواحدة الذي لم يستقبل أي هدف في آخر خمس مباريات.

ويقف تشابي ألونسو أمام الاختبار الأكبر، متسلحًا بصمود الحارس كورتوا ومترقبًا الضوء الأخضر لإشراك الغزال كيليان مبابي الذي وصل إلى السعودية في اللحظات الأخيرة ليقلب موازين التوقعات في مرانه الوحيد قبل القمة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة

تنفرد شبكة ثمانية السعودية بنقل المباراة مجانًا وحصريًا عبر تطبيقها الرقمي؛ مما يتيح للجماهير تجربة مشاهدة سينمائية عبر الهواتف والمنصات الذكية بصوت المعلق فهد العتيبي.

وستنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (التاسعة بتوقيت القاهرة)، ليعلن البدء في صراع تكتيكي يجمع بين اندفاع كتالونيا وواقعية مدريد.

ويفكر فليك في استغلال سرعات رافينيا وفيران توريس يخطط ألونسو لضرب الدفاعات المتقدمة بمهارات فينيسيوس جونيور وتحركات بيلينجهام.

وهي ليلة الجانب العاطفي كما وصفها المدربون، حيث لا يهم من يمتلك الكرة بل من يمتلك الهدوء في لحظة الحسم لرفع الكأس الغالية في سماء جدة.