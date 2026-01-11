حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 11:19 مساءً - تحت سماء عروس البحر الأحمر وفي ليلة تترقبها القلوب قبل العيون يستعد ملعب الجوهرة المشعة بجدة لاستضافة الفصل الأكثر إثارة في تاريخ الكرة الإسبانية؛ صدام برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث يسعى البلاوغرانا لحماية عرشه القاري، بينما يطمح الملكي لاستعادة هيبته في قلب المملكة.

الشوط الثاني لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بلس مباشر بجودة قوية واضحة السوبر الإسباني

يدخل برشلونة الملحمة منتشيًا بزلزال الخماسية التي ضرب بها شباك بلباو، حيث يعوّل المدرب هانز فليك على بركان المواهب الشابة بقيادة لامين يامال لفرض إيقاع الكتلة الواحدة.

كما يقف تشابي ألونسو أمام التحدي الأكبر متسلحًا بصمود الحارس كورتوا، ومترقبًا الضوء الأخضر لإشراك الغزال كيليان مبابي الذي وصل السعودية في اللحظات الأخيرة ليقلب موازين التوقعات.

تفاصيل كلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة

لن تفوتك لحظة واحدة من الإثارة في مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث تتعدد خيارات المشاهدة لتناسب كل مشجع:

حصريًا عبر الإنترنت: في سابقة رقمية، تنتقل المتعة عبر تطبيق ثمانية (Thmanyah) السعودية الناقل الحصري والجديد الذي يمنحك تجربة مشاهدة سينمائية عبر الهواتف والمنصات الذكية.

عبر الشاشة الفضائية: تطل عليكم المباراة عبر شبكة قنوات SSC Sports 1 HD السعودية، الناقل المعتاد للأحداث الكبرى في المملكة.

التغطية العالمية: لمتابعينا خارج الشرق الأوسط، تذاع القمة عبر قنوات Movistar Plus الإسبانية وESPN للأمريكتين.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة