لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:29 مساءً - مباراة اليوم في المواجهة التي ستحدد وصيف الزعيم في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن للمحترفين، حيث يُقابل أهلي جدة نظيره التعاون في مباراة حاسمة مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، في وقت حاسم في ظل النزاع القائم بين الأهلي السعودي والنصر والتعاون على المركز الثاني بعد الهلال السعودي، ولذلك يدخل الفريقان بحماس بالغ لتحقيق الفوز.

مباراة اليوم بين الأهلي والتعاون ليس كغيرها من مباريات دوري روشن، فهي الحاسمة في تحديد شكل جدول الترتيب "المربع الذهبي" لأنها ستحدد المركز الثاني والثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 15.

فقد استطاع أن يحسم الزعيم الصدارة في الدوري بفارق يصل إلى 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني، وتُحاول الفرق السعودية الكبيرة مثل أهلي جدة والنصر والتعاون والاتحاد تحسين موقعها في جدول الدوري والخروج بنتيجة إيجابية للمنافسة على الصدارة.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

التعاون : يحتل المركز الثالث في الدوري، ويصل رصيده إلى 31 نقطة، ويتساوى مع النصر في النقاط، ويختلف معه في فارق الأهداف فقط في ظل وجود النصر في المركز الثاني.

: يحتل المركز الثالث في الدوري، ويصل رصيده إلى 31 نقطة، ويتساوى مع النصر في النقاط، ويختلف معه في فارق الأهداف فقط في ظل وجود النصر في المركز الثاني. الأهلي: يحتل المركز الرابع في جدول الدوري السعودي، ويصل رصيد نقاطه إلى 28 نقطة فقط.

موعد مباراة الأهلي والتعاون

يحتضن ملعب الإنماء "الجوهرة" بجدة مباراة الأهلي والتعاون.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون