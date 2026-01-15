ضربة لماتياس يايسله.. الإصابة تلحق بنجم الأهلي قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:33 مساءً - تعرض الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، لصدمة فنية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الخلود، بعد تأكد غياب لاعبه عن اللقاء المقبل في دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “ثمانية”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة خارج ملعبه أمام الخلود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، في وقت يسعى فيه الفريق لمواصلة تحسين موقعه في جدول الترتيب ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية.

إيبانيز يغيب عن مباراة الأهلي ضد الخلود

واربك إيبانيز حسابات الجهاز الفني، بعدما تعرض المدافع البرازيلي للطرد خلال مباراة الفريق الماضية أمام التعاون، ليغيب بداعي الإيقاف عن صفوف الراقي في اللقاء المقبل، وهو ما يُعد خسارة مؤثرة نظرًا لقيمته الفنية ودوره المحوري في الخط الخلفي.

ويُعد إيبانيز أحد الأعمدة الأساسية في دفاع الأهلي هذا الموسم، حيث يعتمد عليه يايسله في تأمين العمق الدفاعي، ما يدفع المدرب الألماني للبحث عن البديل الأنسب القادر على سد الفراغ وتقليل التأثير السلبي لغيابه، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية.

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني خلال التدريبات المقبلة على تجهيز العناصر المتاحة، لضمان الحفاظ على التوازن الدفاعي، والخروج من مواجهة بريدة بأقل خسائر ممكنة، مع السعي للعودة بالنقاط الثلاث.