لا تفوتك.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:22 مساءً - يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء السبت، مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي والخلود، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لموسم 2025 2026، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق أهداف مختلفة على صعيد جدول الترتيب.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في المركز الرابع والابتعاد عن المنافسين، والمواصلة في الصراع على المربع الذهبي بعد عروض قوية قدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

وفي المقابل، يسعى الخلود للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تخرجه من مناطق الخطر، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ويواجه تحديًا كبيرًا بعد تلقيه 10 هزائم منذ انطلاق الموسم مما يزيد الضغط على لاعبيه لتحقيق نتيجة مرضية أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي

تنطلق المباراة يوم السبت 17 يناير 2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخلود

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وتبث المباراة على شاشتها.

كما يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية، ويمكن استخدام Nord VPN لمتابعة المباريات من أي مكان خارج منطقة الشرق الأوسط.