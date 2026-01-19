”بالتردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج افريكانز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 01:26 مساءً - تتعدد الخيارات المتاحة أمام جماهير الأهلي لمتابعة مباراة الفريق ضد يانج افريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون، من خلال مجموعة من القنوات الأرضية والفضائية التي تبث اللقاءات في عدد من دول القارة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق يانج افريكانز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، وذلك مساء الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

في الجزائر، تتيح القناة الأرضية إمكانية مشاهدة المباريات عبر القمر الصناعي نايل سات عند المدار 7 درجات غربًا، وذلك على تردد 11680 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

ويُبث الإرسال بنظام تشفير BISS، الذي يُعد من أنظمة التشفير السهلة الفتح باستخدام الشفرة المعروفة.

أما في المغرب، فتتوفر القناة الرياضية الأرضية عبر أكثر من قمر صناعي، أبرزها قمر يوتلسات 21.6 شرقًا، حيث يتم البث على تردد 11617 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، مع ضرورة توفر جهاز استقبال يدعم تقنية Multistream، ويُصنف هذا التردد كالأقوى من حيث جودة التغطية.

كما يمكن التقاط بث القناة الرياضية المغربية أيضًا عبر القمر الصناعي عرب سات عند المدار 26 شرقًا، من خلال تردد 12683 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، مع نفس شرط دعم خاصية Multistream في جهاز الاستقبال.

وعلى مستوى دول غرب إفريقيا، تنقل عدة قنوات محلية مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل مفتوح، من بينها القناة الوطنية في مالي، التي تبث عبر قمر يوتلسات عند المدار 9 درجات شرقًا.

إلى جانب القناة السنغالية الأولى، وكذلك القناة الإيفوارية الرسمية، وهو ما يمنح جماهير المنطقة فرصة متابعة البطولة دون اشتراكات مدفوعة.

وتعكس هذه التغطية الواسعة تنامي الاهتمام القاري ببطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المسابقة الأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج إفريقيا.