موعد مباراة الأهلي ضد يانج افريكانز في الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 01:26 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في لقاء مرتقب يجمع بين متصدري المجموعة.

وتُعد المباراة أول ظهور رسمي للأهلي بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث يدخل الفريقان اللقاء وهما يتقاسمان صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، ما يزيد من أهمية المواجهة وصعوبتها.

وشهدت ترتيبات اللقاء تغييرًا في الملعب المستضيف، بعدما تقرر نقل المباراة من استاد القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، بسبب أعمال التطوير والصيانة التي يشهدها الاستاد خلال الفترة الحالية

وكن قد استهل الأهلي مشواره القاري بانتصار كبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، قبل أن يخرج بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام الجيش الملكي المغربي خارج الديار في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة، حين يحل الفريق المصري ضيفًا على نظيره التنزاني في دار السلام.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 23 يناير، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج افريكانز

تنقل مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز مباشرة عبر شاشة beIN Sports 5، ضمن التغطية الحصرية لشبكة قنوات بي إن سبورتس لمنافسات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.