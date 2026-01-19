قناة مجانية تعلن نقل مباراة الأهلي ضد يانج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 07:26 مساءً - يستهل النادي الأهلي مشواره الأفريقي عقب انتهاء الأجندة الدولية بمواجهة قوية ومنتظرة أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026. ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو يتربع على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، متساوياً مع خصمه التنزاني، مما يجعل المباراة فصلاً حاسماً لفض الاشتباك على الصدارة.

تعد هذه المباراة الاختبار الأول للمدير الفني ييس توروب في البطولة الأفريقية عقب عودة اللاعبين الدوليين من مشوار الكان.

وقد جمع الأهلي نقاطه الأربعة من فوز عريض على شبيبة القبائل (4-1) وتعادل ثمين خارج الأرض أمام الجيش الملكي المغربي (1-1).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج افريكانز

ستكون المباراة متاحة للمشاهدين عبر عدة منصات لضمان وصول التغطية لكافة الجماهير، عبر beIN Sports 5: الناقل الحصري والمالك لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر اون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي للقناة لكونها تقام داخل الأراضي المصرية.

كما ستذاع المباراة ايضا عبر قناة TNT المغربية الرياضية، التي تتيح مشاهدة المباراة مجاناً وبدون تشفير

تردد قناة المغربية الرياضية 1 TNT