رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 08:15 مساءً - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع المارد الأحمر بضيفه الثقيل يانج أفريكانز التنزاني الجمعة، حيث يسعى بطل أفريقيا لفرض سيطرته المطلقة على قمة المجموعة الثالثة وتأكيد تفوقه القاري بعد العودة من فترة التوقف الدولية التي شهدت مشاركة المنتخب الوطني في المعترك الأفريقي بآمال عريضة.

تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً وسط أجواء حماسية متوقعة نظرًا لقيمة اللقاء في فك الاشتباك على المركز الأول الذي يتقاسمه الفريقان حاليًا برصيد أربع نقاط لكل منهما.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ويانغ أفريكانز

من المقرر أن تبث قناة أون سبورت الأرضية هذه المواجهة مباشرة لتضع الجمهور المصري في قلب الحدث ومتابعة كافة التفاصيل الفنية والتحركات التكتيكية للمدير الفني واللاعبين طوال التسعين دقيقة.

مسيرة الأهلي في دور المجموعات

بدأ الشياطين الحمر مشوارهم في هذا الدور بقوة ضاربة حينما أمطروا شباك شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد قبل أن يعودوا بنقطة ثمينة من معقل الجيش الملكي المغربي إثر تعادل إيجابي بهدف لمثله.

تعتبر مواجهة اليوم هي الحلقة الأولى من صدام مزدوج مع بطل تنزانيا، حيث سيتواجه الفريقان مجددًا في الجولة الرابعة بعقر دار المنافس.

وقد حسمت إدارة النادي الأهلي ملف رئاسة البعثة المتوجهة إلى تنزانيا لاحقًا بتكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بالمهمة لتوفير أقصى درجات الاستقرار والتركيز للاعبين.

وفي سياق متصل زفت الجهات الأمنية خبرًا سارًا للمشجعين بالموافقة على حضور السعة الكاملة للمدرجات في مباراة الجمعة ببرج العرب؛ مما يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة لتحقيق فوز مريح يضمن له الريادة.