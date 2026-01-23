حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 08:15 مساءً - تتجه الأنظار صوب عروس البحر المتوسط وتحديدًا إلى ملعب الجيش ببرج العرب، حيث يضرب النادي الأهلي موعدًا ناريًا مع ضيفه يانج أفريكانز التنزاني في قمة كروية يسعى من خلالها الشياطين الحمر لفض شراكة صدارة المجموعة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز الأسطورة مباشر في دوري أبطال إفريقيا بجودة hd الشوط الأول

يطمح المدرب الدنماركي ييس توروب في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز رصيد فريقه البالغ أربع نقاط ومواصلة العروض القوية التي بدأت برباعية في شباك شبيبة القبائل قبل العودة بنقطة تعادل ثمينة من قلب المغرب أمام الجيش الملكي في رحلة البحث عن اللقب القاري الغالي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانغ أفريكانز

ينتظر عشاق القلعة الحمراء صافرة البداية في تمام السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، مساء الجمعة الموافق 23 يناير 2026 وفي حال كنت تتابع المباراة من المملكة العربية السعودية فإن اللقاء سيبدأ في تمام السابعة مساءً.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يمر فيه الفريق بحالة فنية مستقرة ورغبة عارمة في تأمين بطاقة العبور للدور القادم بانتصار يريح الأعصاب ويؤكد زعامة المارد الأحمر للقارة السمراء دائمًا وأبدًا.

وتنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث اللقاء عبر شاشتها وتحديدًا من خلال قناة beIN Sport 1 التي ستوفر تغطية شاملة للمباراة وبثًا عالي الجودة لضمان متعة بصرية للمشاهدين في كل مكان.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ويانغ أفريكانز عبر الإنترنت

بالنسبة للراغبين في المتابعة الرقمية لمباراة الأهلي ويانغ أفريكانز عبر الإنترنت فإن تطبيق TOD TV هو المنصة الرسمية التي ستتيح البث المباشر للجمهور؛ مما يضمن عدم تفويت أي لحظة من إثارة هذا الصدام الأفريقي المثير والممتع.

معلق مباراة الأهلي ويانغ أفريكانز

قررت إدارة القناة الناقلة إسناد مهمة الوصف التحليلي والتعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي أحمد عبده الذي سيصحب المشاهدين بصوته طوال دقائق اللقاء المرتقب.