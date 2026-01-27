القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 04:30 مساءً - يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

​ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، ويسعى الفريق بقيادة مدربه "توروب" لتحقيق انتصار جديد يقلص به الفارق مع المتصدر سيراميكا كليوباترا.

في المقابل، يحل وادي دجلة ضيفاً وهو يمتلك نفس الرصيد 23 نقطة ولكن من 14 مباراة، ويطمح الفريق لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على المربع الذهبي.

​موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة

​تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

​الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

​الساعة 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

​الساعة 07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

​القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة

​تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للبطولات المحلية المصرية، وتحديداً عبر قناة ON Time Sports 1.

وسيتولى المعلق محمد الكواليني مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة