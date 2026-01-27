حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 07:30 مساءً - بينما تتجه عقارب الساعة نحو الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء يترقب عشاق القلعة الحمراء ظهور فريقهم من جديد على بساط الدوري المصري الممتاز، حيث يصطدم النادي الأهلي بطموح فريق وادي دجلة في موقعة كروية مثيرة تأتي ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل المباراة عن كثب.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة يلا شوت بلس اليوم بجودة عالية hd دون تقطيع مباشر

يدخل المارد الأحمر هذا اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، خاصة وأنه يعيش حالة من النشوة الأفريقية بعد انتصاره الأخير على يانج أفريكانز التنزاني، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية قبل العودة مجددًا للأجواء القارية في رحلة تنزانيا المرتقبة.

وتشير لغة الأرقام إلى ندية كبيرة تنتظرنا على أرض الملعب، فالأهلي يستقر حاليًا في المركز الثالث برصيد ثلاث وعشرين نقطة، وهو نفس رصيد منافسه اليوم وادي دجلة الذي يحل رابعًا خلف البطل بفارق الأهداف.

ورغم أن الصدارة يتربع عليها فريق سيراميكا حاليًا بفارق تسع نقاط، إلا أن الأهلي يمتلك ميزة المباريات المؤجلة التي قد تقلب الطاولة في أي لحظة، لذا فإن الفوز اليوم يمثل ضرورة قصوى لتقليص الفوارق والحفاظ على آمال استعادة العرش المحلي وسط منافسة شرسة تجعل من كل نقطة ثمنًا غاليًا في مشوار الدوري المشتعل.

وبالنظر إلى أجندة الفريق المزدحمة، فإن مباراة دجلة اليوم هي مجرد بداية لسلسلة من الصدامات القوية، حيث ينتظر الأهلي مواجهات حاسمة خلال شهر فبراير ومارس أمام البنك الأهلي والإسماعيلي وصولًا إلى لقاءات الجونة والمقاولون؛ مما يفرض على الجهاز الفني بقيادة "توروب" ضرورة تدوير اللاعبين بذكاء لتجنب الإرهاق وضمان البقاء في دائرة المنافسة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم

قناة "أون تايم سبورت" ستتولى المهمة الحصرية لنقل أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بصورة مباشرة، مع استوديو تحليلي يضم أبرز رموز الكرة المصرية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وفي الإمارات سيكون الموعد في تمام الساعة السابعة مساءً.