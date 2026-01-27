يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 07:30 مساءً - تتجه أنظار محبي الكرة المصرية في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء صوب المستطيل الأخضر، حيث يضرب النادي الأهلي موعدًا ناريًا مع نظيره وادي دجلة في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الممتاز لعام 2026، وفيما يلي نتطرق إلى تفاصيل مباراة الأهلي ووادي دجلة.

تأتي مواجهة اليوم في توقيت شديد الحساسية للفريقين، إذ يسعى المارد الأحمر لاستغلال صحوته القارية الأخيرة ومواصلة الزحف نحو الصدارة.

بينما يطمح "الغزلان" في إثبات جدارتهم بالمنافسة على مراكز المربع الذهبي، مما يجعل من ستاد القاهرة الدولي مسرحًا لصدام كروي تكتيكي من الطراز الرفيع يترقبه الملايين.

وتكتسب المباراة صبغة خاصة بالنظر إلى جدول ترتيب المسابقة حاليًا، حيث يتشارك الفريقان نفس الرصيد من النقاط بواقع ثلاث وعشرين نقطة لكل منهما، مع أفضلية للأهلي في فارق الأهداف ومباريات أقل.

لذا فإن المدير الفني "ييس توروب" يعول كثيرًا على خبرات لاعبيه في حسم مثل هذه اللقاءات المعقدة التي لا تقبل أنصاف الحلول لضمان البقاء في دائرة المنافسة الحقيقية.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في حين يلاحقهم وادي دجلة من المركز الرابع؛ مما يحول لقاء الليلة إلى صراع مباشر على الانفراد بمقعد الوصافة ومطاردة فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقناة الناقلة

ستتولى قناة "أون تايم سبورت 1" النقل الحصري والوحيد لمباراة الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة الأهلي ووادي دجلة

سيقود التعليق على أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة المعلق الرياضي محمد الكواليني، كما سيسبق انطلاق الصافرة استوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء اللعبة لتحليل نقاط القوة والضعف في كلا الفريقين.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر الإنترنت

توجد إمكانية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة عبر تطبيق "أون سبورت" مجانًا؛ لضمان وصول التغطية لكل عشاق الساحرة المستديرة.