نتيجة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بالدوري المصري.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 09:29 مساءً - حقق النادي الأهلي فوزًا مستحقًا على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة شهدت سيطرة واضحة من الأحمر منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

ملخص مباراة الأهلي ضد وادي دجلة

بدأ الأهلي اللقاء بقوة، وكاد يفتتح التسجيل مبكرًا بعد فرصة خطيرة لتريزيغيه في الدقيقة 6، لكن حارس وادي دجلة تألق في التصدي.

ورد الفريق الدجلاوي بمحاولات محدودة، أبرزها تسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة في الدقيقة 13.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي، حيث أهدر إمام عاشور فرصة محققة بتسديدة صاروخية تصدى لها الحارس، قبل أن ينجح تريزيجيه في فك شفرة الدفاع بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 بعد تمريرة رائعة من زيزو.

واستمر التفوق الأهلاوي، ومع اقتراب نهاية الشوط الأول حصل الفريق على ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، نجح زيزو في ترجمتها إلى هدف ثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته وصنع عدة فرص خطيرة، حيث تألق حارس الغزلان في التصدي لمحاولات تريزيجيه وكوكا وزيزو، ليحرم الأحمر من تعزيز النتيجة مبكرًا.

ومع استمرار الضغط، نجح مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، بعدما قابل عرضية إمام عاشور برأسية قوية سكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 93 نجح زياد أسامة في تسجيل هدف لوادي دجلة بعد تصويبة قوية في شباك محمد الشناوي، لينهي اللقاء بنتيجة 3/1.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري بعد الفوز علي وادي دجلة

بهذه النتيجة، يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعهما من 12 مباراة خلف بيراميدز الوصيف، فيما يتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما تجمد رصيد وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.