لا تفوتك القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:26 مساءً - يستضيف نادي الأهلي نظيره نادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء، في قمة مرتقبة يحتضنها "استاد الإنماء" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ترتيب الأهلي قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

يدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته والضغط على المتصدرين.

في المقابل، يحل الاتفاق ضيفاً وهو في المركز السابع برصيد 26 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التقدم نحو مراكز المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "ثمانية" (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد لمباريات الدوري السعودي