تهديد ووعيد.. تصريحات يايسله قبل مواجهة الهلال في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 01:26 مساءً - جدد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي ثقته الكاملة في لاعبيه، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في تصريحات حملت نبرة تحدي واضحة قبل الكلاسيكو المنتظر.

وتأتي تصريحات يايسله بعد الانتصار العريض الذي حققه الأهلي على الاتفاق بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وهو الفوز الذي منح “الراقي” دفعة معنوية قوية قبل اختبار من العيار الثقيل أمام متصدر الدوري.

تصريحات يايسله قبل مباراة الهلال

قال يايسله في تصريحاته إن الأهلي يدخل كل مباراة بعقلية الفوز فقط معتبرًا أن أي مواجهة في دوري روشن تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريق، وشدد على أن الهدف الدائم هو حصد النقاط الثلاث دون الالتفات لأسماء المنافسين أو ترتيبهم في جدول الدوري.

وأضاف أن التحضيرات للكلاسيكو تسير بنفس النسق المعتاد مع التركيز على الجوانب الفنية والذهنية، مؤكدًا ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي يعكس شخصية الفريق أمام الهلال.

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن والقنوات الناقلة

من المقرر أن يحتضن كلاسيكو الأهلي والهلال منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء يوم الإثنين المقبل، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنقل المباراة بشكل حصري عبر قنوات «الثمانية».