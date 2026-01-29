موعد مباراة الأهلي ويانج فريكانز التنزاني في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة ضد يانج فريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج فريكانز

تنطلق صافرة مباراة الأهلي ويانج فريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على أرض ملاعب تنزانيا.

بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا

توجهت بعثة النادي الأهلي برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الدماطي، إلى تنزانيا تمهيدًا لخوض مباراتهم المقبلة ضد يانج فريكانز.

قائمة اللاعبين المتوجهين إلى تنزانيا

وضمت قائمة اللاعبين المتوجهين إلى تنزانيا، كلًا من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان.

وكذلك محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر.