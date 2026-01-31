بعد التعادل مع يانج أفريكانز.. موعد مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 07:52 مساءً - يترقب جمهور النادي الأهلي موعد المباراة المقبلة للفريق في الدوري المصري الممتاز وذلك عقب عودته من المشاركة القارية في دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت تعادلًا إيجابيًا خارج الأرض أمام يانج أفريكانز التنزاني، في لقاء صعب عزز به الأحمر موقفه في دور المجموعات.

وكان الأهلي قد تعادل مع يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أمان بزنجبار ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل أصحاب الأرض هدف التقدم عن طريق إبراهيم باكا في الدقيقة 45 قبل أن ينجح أليو ديانج في إدراك التعادل للأهلي عند الدقيقة 60 ليحصد الفريق نقطة ثمينة خارج الديار.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

يستعد النادي الأهلي للعودة إلى المنافسات المحلية حيث يواجه فريق البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة.