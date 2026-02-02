يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:26 مساءً - تتجه أنظار محبي دوري روشن مساء اليوم صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث يتجدد الصراع الكروي في مواجهة تحمل شعار لا بديل عن الفوز لكلا الطرفين ضمن منافسات الجولة العشرين، ويدخل النصر هذا اللقاء بنشوة الانتصارات الأربعة المتتالية التي حققها مؤخرًا، فيضع نصب عينيه اقتناص النقاط الثلاث للضغط أكثر على صدارة الهلال.

العالمي يمتلك في رصيده 43 نقطة بالمركز الثاني، ويأمل عشاقه في تعثر الزعيم أمام الأهلي اليوم لتقليص الفارق والعودة إلى القمة مستندين في ذلك إلى تفوق تاريخي واضح حيث رجحت كفة النصر في معظم المواجهات السابقة أمام ملاحقه العاصمي.

ويمر فريق الرياض بمرحلة حرجة جدًا في مسيرته هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة فقط، وهو موقع يجعله مهددًا بشكل مباشر بالهبوط ما لم يتدارك الموقف سريعًا.

كما أنّ الرياض سيسعى بكل قوته لاستغلال اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق مفاجأة تعيد ترتيب الأوراق، فالفريق الذي استقبلت شباكه 38 هدفًا حتى الآن يدرك أن الصمود الدفاعي هو مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية أمام أقوى خطوط الهجوم في الدوري.

موعد مباراة النصر ضد الرياض في دوري روشن السعودي

تجرى أحداث مباراة النصر ضد الرياض مساء اليوم الإثنين، الموافق 2 فبراير 2026، حيث أعلنت لجنة المسابقات أن صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ليكون الجمهور على موعد مع سهرة كروية في توقيت حيوي ومميز لمتابعي الكرة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تنفرد منصة ثمانية thmanyah بنقل كافة فعاليات دوري روشن السعودي والبطولات المحلية في المملكة، وقد تم تحديد قناة ثمانية 2 HD لتكون الناقل الرسمي لهذه الموقعة.

كيف تشاهد مباراة النصر ضد الرياض مجانًا عبر الإنترنت؟

يتيح تطبيق ثمانية للمشتركين إمكانية مشاهدة مباراة النصر ضد الرياض مباشرة عبر الأجهزة الذكية بجودة عالية؛ لضمان عدم تفويت أي لحظة من إثارة اللقاء.

معلق مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

أسندت القناة الناقلة مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث مباراة النصر ضد الرياض إلى المعلق الرياضي مشاري القرني الذي سيتولى نقل الصورة الحماسية للمشاهدين عبر قناة ثمانية 2، فيحلل مجريات اللعب والتحركات الفنية داخل المستطيل الأخضر طوال دقائق المواجهة التسعين.

غياب رونالدو عن مباراة النصر والرياض

تصدر تمرد الأسطورة كريستيانو رونالدو المشهد بعد تأكيد غيابه المفاجئ رغم جاهزيته الكاملة، وذلك الموقف سابقة في مسيرة الدون الاحترافية كرسالة اعتراض شديدة اللهجة تجاه سياسة الانتقالات الشتوية.

حيث يشعر النجم البرتغالي -الذي يمتلك حصة من أسهم النادي- بأن العالمي لم يحظَ بالدعم الكافي من صندوق الاستثمارات مقارنة بالتعزيزات الضخمة التي نالها الغريم التقليدي الهلال، وتحديدًا في صفقة كريم بنزيما التي اعتبرها رونالدو إخلالًا بمبدأ المنافسة العادلة.