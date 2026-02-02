رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 09:33 مساءً - تحت أضواء ملعب المملكة أرينا المبهرة يستعد عشاق الساحرة المستديرة في المملكة والوطن العربي لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة الكروية، حيث يصطدم طموح الهلال المتصدر بعنفوان الأهلي الراقي في كلاسيكو يحبس الأنفاس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين.

الهلال يعيش أزهى فتراته الفنية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، ويدخل اللقاء وعينه على تعزيز ريادته وتوسيع الفارق عن ملاحقيه مستغلًا عاملي الأرض والجمهور في معقله الجديد.

ويطمح الألماني ماتياس يايسله -مدرب الأهلي- إلى قلب الطاولة على أصحاب الأرض والعودة بثلاث نقاط ثمينة تعيد فريقه إلى دائرة المنافسة المباشرة على اللقب.

وعلى صعيد التحضيرات، تبدو الأجواء في معسكر الفريقين في قمة التركيز، فالمواجهة تتجاوز مجرد حسابات النقاط لتصل إلى صراع الهوية والكبرياء الرياضي، إذ يسعى الهلال لتأكيد استقراره الفني وهيمنته المحلية.

في حين يخطط الأهلي لكسر سلسلة انتصارات الزعيم وإثبات جدارته كواحد من أبرز أقطاب الكرة السعودية هذا الموسم، وسيكون الصراع في وسط الملعب هو المفتاح الحقيقي لفرض السيطرة، خاصة مع تواجد كوكبة من النجوم القادرين على صنع الفارق في أي لحظة.

متى تبدأ مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن 2026؟

من المقرر أن تنطلق صافرة هذه القمة المشتعلة مساء اليوم الإثنين، الموافق 2 فبراير 2026، حيث حددت لجنة المسابقات الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة موعدًا لبدء الصدام، بينما سيكون الموعد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ليعيش الجمهور العربي أمسية كروية لا تُنسى في قلب العاصمة الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

تنفرد شبكة قنوات ثمانية الفضائية بنقل أحداث الكلاسيكو حصريًا وبصورة مجانية عبر شاشتها، حيث يمكن للمشاهدين استقبال البث عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

كيف تشاهد كلاسيكو الهلال والأهلي عبر الإنترنت؟

توفر الشبكة خدمة البث المباشر عبر تطبيقها الرسمي المتاح للجميع دون الحاجة لاشتراك، لضمان وصول تغطية مباراة الهلال ضد الأهلي إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

معلق مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في دوري روشن 2026

لإضافة مزيد من الحماس على مباراة الهلال ضد الأهلي أسندت القناة مهمة الوصف والتعليق للمعلق الرياضي فارس عوض ليرافق الجماهير بنبرته الشهيرة لوصف تفاصيل المباراة وتحليل تقلباتها الفنية.