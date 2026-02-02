لينك الأسطورة.. بث مباشر اطّلع على مباراة الهلال والأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 09:33 مساءً - يفتح ملعب المملكة أرينا أبوابه لاستقبال واحدة من أكثر المواجهات تعقيدًا في حسابات دوري روشن لهذا الموسم، حيث يصطدم طموح الهلال في إحكام قبضته على الصدارة برغبة الأهلي الجامحة في قلب الطاولة على الجميع، وفيما يلي نوفر تفاصيل البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي اليوم.

الهلال الذي يتربع على القمة برصيد 46 نقطة يدرك أن ضيفه القادم من جدة لا يبتعد عنه سوى بـ 3 نقاط فقط؛ مما يجعل الكلاسيكو الليلة بمثابة مفترق طرق؛ فإما أن يبتعد الهلال بفرق مريح، أو ينجح الراقي صاحب الـ 43 نقطة في فرض التساوي وإعادة إشعال الصراع الثلاثي مع النصر.

وعلى الصعيد الفني، يبدو الصدام بين دفاع الهلال بقيادة كاليدو كوليبالي وهجوم الأهلي بقيادة إيفان توني ورياض محرز هو العنوان الأبرز لهذه الموقعة، حيث يسعى الهلال لتأكيد تفوقه في معقله الجديد وبين جماهيره الغفيرة معتمدًا على حيوية داروين نونيز وخبرة سالم الدوسري.

وفي المقابل، يخطط الأهلي لضرب الخطوط الخلفية للهلال عبر تحركات فراس البريكان والموهوب إنزو ميلوت؛ مما يضعنا أمام مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2026

تتجه الأنظار الليلة الإثنين الموافق 2 فبراير 2026 إلى المستطيل الأخضر لمتابعة انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا غفيرًا يملأ مدرجات المملكة أرينا بالكامل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2026

سيكون المشاهدون على موعد مع التغطية الحصرية والكاملة لهذه القمة عبر شاشة قناة ثمانية 1 (Thamanya 1 HD)، كما توفر الشبكة خدمة المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية الرسمي بجودة عالية؛ لضمان وصول الحدث لكافة عشاق الدوري السعودي في مختلف أنحاء العالم.

معلق مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2026

أسندت إدارة القناة مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث الكلاسيكو للمعلق الرياضي فارس عوض بصوته المميز لتحليل التحركات التكتيكية ووصف لحظات الإثارة المرتقبة فوق أرضية الميدان.

تشكيل الهلال ضد الأهلي المتوقع

يُنتظر أن يعتمد الهلال على الأسماء الآتية:

ياسين بونو في الحراسة.

أمامه رباعي الدفاع حمد اليامي، كوليبالي، بابلو ماري، وثيو هيرنانديز.

يقود الوسط سافيتش ونيفيس ومحمد كنو.

في الهجوم الثلاثي مالكوم ونونيز وسالم الدوسري.

تشكيل الأهلي ضد الهلال المتوقع

في حين يتوقع أن يدخل الأهلي بالتشكيلة التالية: