تردد قناة ثمانية المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 09:33 مساءً - تتجه أنظار الجماهير العربية الآن نحو متابعة كلاسيكو الدوري السعودي بين الهلال والأهلي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق 3 نقاط هامة في جدول الترتيب، ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما جاء الهلال في الوصافة برصيد 46 نقطة، ما يجعل هذه المباراة مهمة للغاية في صراع القمة.

قناة بث مباراة الأهلي والهلال المفتوحة

جاءت قناة ثمانية المجانية على القمر الصناعي نايل سات لتكون الناقل الحصري للمباراة، بعد توقيعها على عقود رسمية لإذاعة جميع مباريات دوري روشن للموسم الحالي مجانًا لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستتيح القناة للمشاهدين متابعة اللقاء مباشرة دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة، مما يتيح الفرصة لعشاق الكرة لمتابعة المباراة من أي مكان.

تفاصيل تردد قناة ثمانية 1 على نايل سات

يمكن لمتابعي المباراة ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة ثمانية 1 ليتمكنوا من مشاهدة بث المباراة بجودة واضحة، تردد القناة هو 12360، مع الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، هذه الإعدادات تضمن بث مستقر ومريح لمتابعي المباراة.