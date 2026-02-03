الأنظار تتجه للملعب.. الهلال والأهلي يشعلان الكلاسيكو السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والآسيوية الليلة صوب المملكة أرينا، حيث الموعد مع كلاسيكو الحسم والإثارة بين الهلال والأهلي في قمة مباريات الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين 2026، وهذه المواجهة ليست مجرد مباراة دورية، بل هي صراع مباشر على هرم الترتيب.

توقعات مباراة الأهلي والهلال

تكتسب مباراة الأهلي والهلال اليوم أهمية خاصة بعد تأكيد جاهزية الصخرة السنغالية كاليدو كوليبالي لقيادة دفاع الزعيم، ليواجه ترسانة الأهلي الهجومية بقيادة رياض محرز وإيفان توني.

وفي المقابل، يسعى سيموني إنزاجي لإثبات تفوق الهلال الفني والاستراتيجي في ملعبه، معتمدًا على الحالة الفنية المرتفعة للثنائي داروين نونيز وسالم الدوسري، في حين يخطط الألماني ماتياس يايسله لضرب دفاعات الهلال عبر تحركات فراس البريكان والموهوب إنزو ميلوت.

ترتيب الهلال والأهلي في جدول الدوري السعودي

الهلال يدخل اللقاء وهو يغرد في الصدارة برصيد 46 نقطة، بينما يطارده الراقي من المركز الثالث برصيد 43 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن النصر الوصيف، مما يعني أن فوز الأهلي الليلة سيشعل فتيل المنافسة ويخلط أوراق الصدارة تمامًا.

موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة هذه الملحمة الكروية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون ملعب المملكة أرينا شاهدًا على صراع تكتيكي بين مدرستين مختلفتين، حيث يبحث الهلال عن تعزيز الصدارة، بينما يقاتل الأهلي لخطف النقاط الثلاث ومعادلة رصيد المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي اليوم بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات ثمانية الحقوق الحصرية لنقل أحداث الدوري السعودي، حيث ستُبث مباراة الأهلي والهلال عبر قناة ثمانية 1 HD، مع تغطية شاملة تشمل استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة.

وأيضًا يتاح للمشجعين متابعة الكلاسيكو عبر تطبيق ثمانية الرسمي لضمان مشاهدة البث المباشر في أي مكان.

معلق مباراة الهلال والأهلي اليوم

سيكون المشجعون على موعد مع صوت المعلق الرياضي فارس عوض عبر قناة ثمانية، الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث الكلاسيكو واعدًا الجماهير بنقل الأجواء الحماسية المعتادة في مثل هذه اللقاءات الكبرى.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الأهلي

يُنتظر أن يدخل الهلال اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى : ياسين بونو.

ياسين بونو. خط الدفاع : حمد اليامي، كاليدو كوليبالي، بابلو ماري، وثيو هيرنانديز.

حمد اليامي، كاليدو كوليبالي، بابلو ماري، وثيو هيرنانديز. خط الوسط : سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، ومحمد كنو.

سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، ومحمد كنو. خط الهجوم: مالكوم، داروين نونيز، وسالم الدوسري.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الهلال

من المتوقع أن يعتمد ماتياس يايسله على الأسماء التالية: