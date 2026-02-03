”الجدول يشتعل مع النصر” ما هو ترتيب الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تعرف على أحدث ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، عقب نهاية مباريات الجولة العشرين، والتي شهدت تعثر الهلال بالتعادل أمام الأهلي في الكلاسيكو، مقابل فوز مهم حققه النصر.

نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي

فرض التعادل السلبي كلمته على قمة الهلال والأهلي، التي أُقيمت مساء الإثنين على ملعب المملكة أرينا، في لقاء اتسم بالقوة والندية، وسط تحفظ دفاعي واضح من الجانبين.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية على مدار شوطي المباراة، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق حارسي المرمى حالا دون هز الشباك، فيما ألغى الحكم هدفًا للهلال في الدقيقة 84 بداعي التسلل على سالم الدوسري، قبل أن تُختتم المواجهة بطرد علي مجرشي لاعب الأهلي في الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة ليستمر في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل الأهلي إلى 44 نقطة في المركز الثالث.

وفي المقابل، استغل النصر تعثر منافسيه وحقق فوزًا ثمينًا على حساب الرياض بهدف دون رد، ليصل إلى 46 نقطة، ويشعل الصراع على القمة مع الهلال.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025-2026 بعد الجولة 20