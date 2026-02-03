متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - حسب آخر تحديثات من البنوك المصرية لم تتغير أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصر، حيث شهدت استقرارًا اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، وأتت على النحو الآتي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية

بلغ سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري 12.75 جنيه للشراء، وسعر 12.79 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدرهم الإماراتي نفس القيمة.

في بنك القاهرة وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.78 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 12.85 جنيه.

سعر الدرهم في البنوك الخاصة