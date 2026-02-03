متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - حسب آخر تحديثات من البنوك المصرية لم تتغير أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصر، حيث شهدت استقرارًا اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، وأتت على النحو الآتي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية
- بلغ سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري 12.75 جنيه للشراء، وسعر 12.79 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدرهم الإماراتي نفس القيمة.
- في بنك القاهرة وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.78 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 12.85 جنيه.
سعر الدرهم في البنوك الخاصة
- في بنك أبوظبي الإسلامي وصل سعر الدرهم إلى 12.79 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.
- في بنك قناة السويس وصل سعر الدرهم إلى 12.77 جنيه للشراء، وسعر البيع هو 12.99 جنيه.
- أما في البنك التجاري الدولي سجل الدرهم سعر 12.75 للشراء وسعر 12.79 جنيه للبيع.