متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء...

متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - حسب آخر تحديثات من البنوك المصرية لم تتغير أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصر، حيث شهدت استقرارًا اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، وأتت على النحو الآتي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية

  • بلغ سعر الدرهم في البنك المصري 12.75 جنيه للشراء، وسعر 12.79 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدرهم الإماراتي نفس القيمة.
  • في بنك القاهرة وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.78 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 12.85 جنيه.

سعر الدرهم في البنوك الخاصة

  • في بنك أبوظبي الإسلامي وصل سعر الدرهم إلى 12.79 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.
  • في بنك قناة السويس وصل سعر الدرهم إلى 12.77 جنيه للشراء، وسعر البيع هو 12.99 جنيه.
  • أما في البنك التجاري الدولي سجل الدرهم سعر 12.75 للشراء وسعر 12.79 جنيه للبيع.
